В Луганской области изменили время комендантского часа

В Луганской области изменили время действия комендантского часа с 29 марта 2022 года.

Согласно распоряжения главы Военной администрации Сергея Гайдая, с сегодняшнего дня комендантский час в Луганской области будет действовать с 19:00 до 06:00.

Также в темное время суток продолжает действовать режим светомаскировки. Жителей области просят ответственно отнестись к этому распоряжению - свет в окне будет служить отличной мишенью российским нацистам, которые обстреливают дома мирных жителей.

Будьте осторожны и соблюдайте установленные нормы — от этого зависит ваша жизнь и эффективность работы наших защитников.