Российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве

Сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", – говорится в сообщении.

Фото последствий удара по телевышке опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко с комментарием "Путинские нацисты нанесли удар по киевской телебашне".

Башня, в которую целились кафиры, расположена в столице возле урочища Бабьего Яра, где немецкие кафиры во время Второй мировой войны массово расстреливали мирное население.