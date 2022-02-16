Российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в КиевеСегодня, 17:40
Сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", – говорится в сообщении.
Фото последствий удара по телевышке опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко с комментарием "Путинские нацисты нанесли удар по киевской телебашне".
Башня, в которую целились кафиры, расположена в столице возле урочища Бабьего Яра, где немецкие кафиры во время Второй мировой войны массово расстреливали мирное население.