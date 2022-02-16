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Военное преступление РФ: Российские грады открыли огонь по жилым кварталам Харькова - десятки погибших

Сегодня, 14:04 citynews.net.ua | Напечатать

Войска России нанесли массированный удар по Харькову системами залпового огня Град. Об этом сообщил Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко пишет о «десятках погибших и, наверное, сотнях раненых». Официальной информации о жертвах пока нет — обстрел только что завершился.

По словам советника главы МВД, на место трагедии едут скорые помощи.

Он уточнил, что удар был в районе улиц Деревянко и Клочковской.

Россияне в Украине должны уничтожаться без пощады — они убивают женщин, детей, стариков. И им все равно мирный вы человек или военный. 


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