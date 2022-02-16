Военное преступление РФ: Российские грады открыли огонь по жилым кварталам Харькова - десятки погибших

Войска России нанесли массированный удар по Харькову системами залпового огня Град. Об этом сообщил Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко пишет о «десятках погибших и, наверное, сотнях раненых». Официальной информации о жертвах пока нет — обстрел только что завершился.

Росіяни обстріляли Харків pic.twitter.com/tj3DgDSAZl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022

По словам советника главы МВД, на место трагедии едут скорые помощи.

Он уточнил, что удар был в районе улиц Деревянко и Клочковской.

Россияне в Украине должны уничтожаться без пощады — они убивают женщин, детей, стариков. И им все равно мирный вы человек или военный.