Военное преступление РФ: Российские грады открыли огонь по жилым кварталам Харькова - десятки погибших

Военное преступление РФ: Российские грады открыли огонь по жилым кварталам Харькова - десятки погибшихСегодня, 14:04
Войска России нанесли массированный удар по Харькову системами залпового огня Град. Об этом сообщил Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
Геращенко пишет о «десятках погибших и, наверное, сотнях раненых». Официальной информации о жертвах пока нет — обстрел только что завершился.
Росіяни обстріляли Харків pic.twitter.com/tj3DgDSAZl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
По словам советника главы МВД, на место трагедии едут скорые помощи.
Он уточнил, что удар был в районе улиц Деревянко и Клочковской.
Россияне в Украине должны уничтожаться без пощады — они убивают женщин, детей, стариков. И им все равно мирный вы человек или военный.