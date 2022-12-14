Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині





Букет квітів зможе підняти настрій навіть похмурий день. Тим більше, що сьогодні замовлення - справа пари кліків. Національна служба доставки квітів та подарунків Flowers.ua (https://flowers.ua) працює кожен день та приймає замовлення онлайн 24/7 по всiй Українi, а це означає, що ви зможете купити букет квітів у будь-який момент. Даруйте своїм близьким квіти, адже вони цього варті!

Чому замовляти квіти в інтернеті вигідно?

Традиція дарувати квіти існує вже не одну сотню років. Особливо жінки люблять отримувати гарні букети, тому не розчаровуйте свою даму серця. Замовити квіти можна цілодобово, просто виберіть потрібний букет зі списку, здійсніть оплату та вибирайте час доставки. Цей сучасний спосіб має безліч переваг:

Економія. Під час оплати карткою провідних українських банків ви маєте змогу отримати кешбек до 20%. Щодня на сайті Flowers.ua з'являються приємні акції на букети.

Широкий асортимент. Компанія пропонує своїм клієнтам величезний вибір букетів. Кожен знайде квіти до душі - від чарівних троянд до кімнатних орхідей, сезонних квітів, квітів в коробці та кактусів.

Завжди свіжі букети. Інтернет-магазин не орендує великі площі для всіх можливих букетів, а замовляє їх безпосередньо у постачальника. Кур'єр доставить букет неодмінно вчасно, а флористи почнуть формувати замовлення лише після оплати. Оформлені квіти зберігаються у спеціальних холодильних камерах.

За допомогою зручного додатку для iOS та Android замовити квіти можна, навіть лежачи на дивані перед телевізором. Інформативні push-повідомлення на смартфон не дадуть забути про майбутню доставку, а любителі тримати все під контролем матимуть можливість відстежувати місцезнаходження кур'єра онлайн.

Чому варто звернутися до Flowers.ua?

Компанія Flowers.ua працює у сфері квіткової індустрії вже 20 років. За цей час командою компанії була створена мережа квіткових майстерень по всій країні, налагоджені стосунки з постачальниками свіжих квітів, кур'єрами та логістами. Плюс у штаті компанії працюють професійні флористи, кваліфіковані менеджери та оператори кол-центру, саме тому доставка квітів у Львові та по всій Україні здійснюється швидко та оперативно. Кожному клієнтові гарантовано індивідуальний підхід та повний супровід замовлення. Ви можете поставити запитання в будь-який час і точно отримайте відповіді.

Що важливо, цінова політика компанії більш ніж прийнятна. В асортименті є й елітні букети, і скромні, однак не менш ефектні композиції з ромашок із соняшниками, і навіть кімнатні рослини у горщиках. Букети від флористів - це справжні витвори мистецтва, загляньте в каталог і переконайтесь у цьому самі. На нові квіткові композиції, створені ними, поширюється знижка до 15-20%.

Компанія розуміє, наскільки важливо приділяти увагу близьким у наш час, тому доставка квітів працює по всіх містах України, де немає бойових дій.