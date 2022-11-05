В Одесі підтримали ідею демонтажу пам'ятника російській цариці з Катерининської площі.

Завершено процедуру підбиття підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині II), яке відбувалось на платформі «Соціально активний громадянин».

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі.

Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Також підтримку демонтажу пам'ятника виказав й мер Одеси Геннадій Труханов.

"Незважаючи на війну, яка йде в нашій країні, нам вдалося дотриматися законної демократичної процедури. Попри спроби провокаторів дестабілізувати ситуацію в місті, наша громада зберегла вірність демократичним цінностям. Я вдячний кожному одеситу, який взяв участь у голосуванні.

Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проєкт рішення.

Особисто я голосуватиму «За» демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому" - повідомив мер на своїй сторінці в Фейсбук.