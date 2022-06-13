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Як саме українські бренди допомагають ЗСУ? Історія компанії Олдком

Сегодня, 13:28 citynews.net.ua | Напечатать

Кожен сучасний підприємець розуміє, що у цей важкий для країни час утримати бізнес на плаву дуже важко. Ніхто не знає, що станеться завтра, які міри слід прийняти першочергово. А ці сумніви, звичайно, ще більше ускладнюють ситуацію. Багато підприємств, які знаходяться на території бойових дій, припинили своє існування. Як наслідок - втрачені робочі місця і можливості бізнесменів. Проте існують і ті, які таки витримали і зараз активно продовжують свою роботу. Одним із таких вважається Oldcom виробник взуття. Він не лише випускає взуття для кожного українця, а й допомагає нашим мужнім захисникам. 

Як магазин взуття Олдком допомагає у цей скрутний для країни час?

Виробник Олдком вирішив не зупинятися. І це, звичайно, правильно, адже вклад в економіку держави у такий скрутний час надзвичайно важливий. Окрім цього, магазин взуття надавав, надає та буде надавати допомогу. Що стосується його підтримки, то варто відзначити наступну:

  1. Кожних 10% від суми замовлення виробник відправляє на потреби ЗСУ. А це означає, що купити взуття в Україні у даному інтернет-магазині - це допомогти армії.
  2. В компанію Олдком двічі зверталися за допомогою дитячі будинки, розташовані у США. Вона надіслала 400-500 пар взуття діткам, які постраждали внаслідок військових дій росії проти України.
  3. Через міністерство Ірини Верещук інтернет магазин взуття надіслав 200 пар для бійців, зазнавших поранень різного ступеня важкості.

Виробник Олдком, відмовившись припиняти свою діяльність, зберіг робочі місця працівників. Відповідно, він регулярно сплачує податки та допомагає економіці країни триматись на плаву у цей складний час. Персонал, своєю чергою, отримує заробітну плату вчасно, без затримок. А кожному пересічному українцю магазин пропонує купити взуття недорого. Завдяки тому, що ціни тут більш ніж доступні, товари може придбати кожен бажаючий. Для виробника низька вартість продукції не є ознакою такої ж якості. Він випускає актуальні товари, для створення яких використовується виключно надійна сировина.

 

Купити взуття в Україні в Олдком - допомогти армії!

Якщо Ви плануєте допомогти нашим захисникам, тоді Вам слід здійснити замовлення на сайті oldcom.ua.  Обравши цей інтернет магазин взуття Україна, Ви також маєте можливість надати їм підтримку, просто придбавши улюблену пару. Прийнявши таке рішення, Ви не лише допоможете ЗСУ, а й залишитесь задоволеними якістю продукції. Навіть у період ведення бойових дій магазин не робить націнок, адже усвідомлює, в якій ситуацій опинилися клієнти. Варто розуміти, що разом ми - сила! І перемога чекає лише в тому випадку, коли всі громадяни України діють дружно та згуртовано! А ми, українці, завжди такими були, є і будемо! Нас не здолати! Разом до перемоги! Слава Україні!


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