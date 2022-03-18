Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненыхВчера, 11:22
Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела одна из ракет попала в шиномонтаж. Как собщил мэр города Андрей Садовый, по предварительным данным погибли 6 человек, 11 ранены, среди них 1 ребенок.
Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.
От ударной волны разбиты окна в отеле, где живут эвакуированные украинцы.
Всего местные жители слышали 5 взрывов.
Сейчас во Львове временно перекрыто движение по улицам:
- Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко),
- ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН).
Также изменено движение городского транспорта
- Маршрут 47а на Рясное поедет через Брюховичи
- Маршрут 10, 16, 32 сокращен до перекрестка Городоцкая - Кульпарковская
- Маршрут 51 через улицу Антоновича и Героев УПА.
- Остановлены маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32