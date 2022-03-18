Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела одна из ракет попала в шиномонтаж. Как собщил мэр города Андрей Садовый, по предварительным данным погибли 6 человек, 11 ранены, среди них 1 ребенок.

Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

От ударной волны разбиты окна в отеле, где живут эвакуированные украинцы.

Всего местные жители слышали 5 взрывов.

Сейчас во Львове временно перекрыто движение по улицам:

Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко),

ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН).

Также изменено движение городского транспорта