Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

Киевское метро изменило время работы с 18 апреляВчера, 09:49
Киевский метрополитен продолжил режимы работы станций. Для перевозок пассажиров киевское метро будет работать с 06:30 до 20:00. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей для укрытия от обстрелов.
Движение поездов киевского метро осуществляется по:
🔴Красной линии от ст. «Академгородок» до ст. «Театральной»
🔵Синей линии от ст. «Героев Днепра» до ст. «Теремки»
🟢Зеленой линии от ст. «Сырец» до ст. «Красный хутор»
Ориентировочный интервал движения поездов по всем линиям – 30 минут.
Работа пересадочных станций киевского метро:
- «Золотые ворота» – «Театральная»
- «Площадь Льва Толстого» - «Дворец спорта»
Без остановки поезда преследуют станции:
- «Майдан независимости»
- «Кловская»
График работы может оперативно изменяться при необходимости.