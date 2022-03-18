Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

Киевский метрополитен продолжил режимы работы станций. Для перевозок пассажиров киевское метро будет работать с 06:30 до 20:00. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей для укрытия от обстрелов.

Движение поездов киевского метро осуществляется по:

🔴Красной линии от ст. «Академгородок» до ст. «Театральной»

🔵Синей линии от ст. «Героев Днепра» до ст. «Теремки»

🟢Зеленой линии от ст. «Сырец» до ст. «Красный хутор»

Ориентировочный интервал движения поездов по всем линиям – 30 минут.

Работа пересадочных станций киевского метро:

«Золотые ворота» – «Театральная»

«Площадь Льва Толстого» - «Дворец спорта»

Без остановки поезда преследуют станции:

«Майдан независимости»

«Кловская»

График работы может оперативно изменяться при необходимости.