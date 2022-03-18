В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

Для завершения процесса дерусификации в Киеве переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором.

Соответствующие решения были приняты на пленарном заседании Киевского городского совета.

В частности, в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.

Также железнодорожная станция «Киев-Жовтневий» переименована в станцию ​​«Грушки». Железнодорожная станция «Киев-Московский» – на станцию ​​«Киев-Демеевский». Железнодорожная станция «Киев-Петровка» – на станцию ​​«Почайная».

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно правильные, поскольку российская «мировая» культура является частью российской «адской» пропаганды, значит она является также оружием, которое используют против украинцев.

«Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки, на следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, которые до сих пор держат нас в советском и российском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице.

Пока городские объекты названы именами тех, кто совершал геноцид украинского народа, до тех пор «русский дух» с шовинистическим уклоном будет бодрить своих жителей «освобождать братский народ». Пора завершить культурологическую оккупацию», – отметил Владимир Бондаренко.