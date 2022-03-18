УПЛ: чего ждать болельщикам

25 февраля должны были возобновиться игры украинского футбольного первенства. Эти планы нарушила война, начавшаяся днем ранее. Естественно, что, пока продолжается российское вторжение, футбол отошел на второй план. Никто не может сказать наверняка, будет ли вообще доигран этот сезон УПЛ. Во времена, когда бомбят украинские города, гарантировать какую-либо безопасность для участников соревнования и зрителей нереально.

Ходят слухи о том, что чемпионат может продолжиться за границей. В частности, готовность организовать турнир выразил Габриэле Гравина, президент Итальянской футбольной федерации. В начале марта также появилась информация о том, что украинские клубы могут доиграть оставшиеся матчи в Румынии, Польше и Венгрии. О таких планах рассказал тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу. Официальные представители Премьер-лиги от комментариев пока воздерживаются.

Практически сразу после начала боевых действий Украину покинули все футбольные легионеры. Однако это не означает, что клубы УПЛ лишатся своих звезд бесплатно. ФИФА пока позволило иностранным игрокам только приостановить трудовые договоры до июня. Вскоре должны открыть специальное трансферное окно, во время которого они будут отданы в аренду или проданы.

УПЛ: таблица на сегодняшний день

Не факт, что чемпионат возобновится в полном составе. Существует вероятность, что некоторые команды откажутся от участия по финансовым причинам. Как бы там ни было, следует сохранять оптимизм и верить, что украинский футбол с честью выйдет из этой ситуации. В ожидании лучших времен стоит вспомнить, как выглядела в УПЛ таблица до перерыва. Если бы турнир завершился сейчас, в еврокубках страну бы точно представляли:

«Шахтер» — плей-офф Лиги чемпионов;

«Динамо» — квалификация ЛЧ;

«Днепр» — 3-й квалификационный раунд Лиги конференций;

«Заря» — 2-й квалификационный раунд ЛК.

Еще одно место в плей-офф Лиги Европы забронировано за победителем Кубка Украины. Если трофей выиграет один из представителей страны в ЛЧ, путевку получит пятая команда чемпионата. В настоящий момент эту позицию уверенно удерживает полтавская «Ворскла».

Замыкают в нынешнем розыгрыше УПЛ таблицу «Мариуполь» и «Минай». Если бы это было окончательное распределение мест, данные команды отправились бы в Первую лигу. А «Ингулец» и «Черноморец» ожидали бы игры плей-офф за право остаться в элите. Впрочем, речь идет исключительно о теоретических выкладках. Конкретика появится только после окончания войны или хотя бы замораживания активных боевых действий.

Автор sport.ua: Сергей Цыба - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006