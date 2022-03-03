В Киеве станция метро Минская может стать Варшавской

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает переименование нескольких станций столичного метро, ​​имеющих «не дружеские» к Украине и украинцам названия. Об этом Виталий Кличко заявил в эфире общенационального объединенного телемарафона.

«Такие изменения, переименования, мы будем рассматривать на ближайшей сессии Киевсовета. Чтобы нам, киевлянам, названия столичных станций метро напоминали о положительных переменах и о том, кто наши настоящие друзья. А не превозносили тех, кто посылает сюда орду и смерть украинцам. Мы обязательно рассмотрим этот вопрос и сделаем правильные шаги», — сказал Виталий Кличко.

В частности, по словам мэра Киева, уместно было бы переименовать станцию ​​«Минскую» в «Варшавскую».

«Например, станция «Минская». Если мы получаем угрозы из Минска, а с территории Беларуси взлетают бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам самолеты, такое название станции является неприятным напоминанием. Я убежден, что «Минская» может стать, например, «Варшавской». Ведь Варшава — город, активно помогающий Киеву, принял много переселенцев, является настоящим другом!» — объяснил свою позицию Виталий Кличко.