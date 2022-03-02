Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

Благодаря действиям украинских силовиков 10 изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики государства и Вооруженных сил Украины.

Следователи ДБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одессы на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны «прописки». Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн. грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.

11 апреля работники ДБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

Теперь они будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины.