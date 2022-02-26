Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

Утром 29 марта россияне обстреляли здание Николаевской облгосадминистрации, сообщил глава ОГА Виталий Ким.

«Большинство чудом спаслись. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восьмерых гражданских и троих военнослужащих», – сказал Ким.

Информации о погибших в результате авиаудара нет.

По мнению Кима, обстрел Николаева свидетельствует о том, что россияне не планируют захватывать город: «Оккупанты передумали наступать на Николаев. Если ты что-то собираешься захватить, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации и сети. Они поняли, что Николаев они не примут».

Фото: Телеграмм Виталия Кима.