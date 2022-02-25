Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видео поврежденных в результате обстрелов российскими оккупантами жилых домов в Подольском районе столицы.

Туда Виталий Кличко уехал, чтобы посмотреть, как работают спасатели и медики и как эвакуируют местных жителей.

«Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа. На месте работают спасатели и медики», – подчеркнул Виталий Кличко.