Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

Вице-премьер-министерка Украины прокомментировала попытки захватить власть на местах и ​​выступить в роли российских пособников.

«Мы внесли изменения в Уголовный кодекс Украины и сейчас перспектива коллаборантов – 15 лет за решеткой. Речь идет, в частности, и о Галине Данильченко, местной депутатке, которая пыталась организовать создание так называемой Херсонской народной республики», – сообщила Ирина Верещук.

По ее словам, не допустить такой сценарий удалось благодаря горожанам, которые не побоялись высказать свою гражданскую позицию, вышли на улицы и сказали свое «нет» оккупационным властям. Эти люди – настоящие герои, подчеркнула Верещук. Кстати, почти все они – русскоязычные.

«Россия очень ошиблась, рассчитывая на русскоязычное население», – подытожила чиновник.

«После децентрализации люди почувствовали себя полноценными хозяевами в своих громадах, поэтому борются за власть, которую избрали, – пояснила Ирина Верещук. – Именно поэтому боролись, например, за мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого недавно похитили боевики, но впоследствии вынуждены были отпустить».