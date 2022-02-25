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Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

Сегодня, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

У освещения в стиле ретро есть свои характерные черты. Для имитации световых сценариев 20-50-хх годов прошлого столетия используют светильники из металла, стекла, хрусталя; предпочтение отдают белому, черному, серому, коричневому, золотистому, бронзовому оттенкам; проводку делают открытой, используя провода в текстильной оплетке. В качестве источника света используются LED-лампы, стилизованные под лампочки накаливания — лампочки Эдисона.

В некоторых интерьерах дизайнеры и вовсе готовы отказаться от использования плафонов: лампочки Эдисона вешают на цепочки или шнуры, создавая необходимый световой сценарий. Лампочка в стиле Ретро Лофт внешне напоминает крупные лампы накаливания. Вольфрамовые нити в них имитируют светодиоды особой формы. Они не перегреваются и могут работать до 50 000 часов. Светодиод дает яркий белый равномерный свет. Иногда его приглушают стенки колбы, окрашенные в теплый янтарный цвет. Такие лампы, особенно те, что крупных размеров, часто являются самостоятельным декоративным элементом в интерьерах в ретро стиле, стилях лофт, ар-деко, хюгге.

Ретро-лампы требуют хорошего вкуса. Возможно поэтому они все еще редкость в современных интерьерах, которым придают эксклюзивность, помогая уйти от стереотипов в вопросах освещения. В современных лампочках Эдисона используется не только аналогичная оригиналу форма колбы. Вариаций таких ламп сегодня много: груша, многогранник, трубка, шар, звезда и пр. Они эффектно смотрятся в люстрах с открытыми плафонами, в настольных светильниках. Простор для экспериментов дает и форма светодиодной нити — строгая прямая или причудливо изогнутая.

На brille.ua поклонники ретро стиля найдут богатую коллекцию ламп Эдисона. Несмотря на все свои внешние особенности эти лампы имеют стандартный цоколь нарезного типа Е14 и Е27 и подходят к светильникам с патронами такого же типа. В сети магазинов «Брилле» представлены лампочки Эдисона мощностью от 3 до 12 Вт. Лампы малой мощности применяют для подсветки небольшого пространства в дополнение к основному свету. Такие лампы комфортны для глаз несмотря на открытую светодиодную нить.

Также в Brille люстры, бра, уличные светильники, светодиодные светильники, настольные и другие лампы для самых разных световых сценариев. С ассортиментом магазина можно познакомиться не только онлайн, но и в одном из 25 филиалов сети Brille по всей стране.


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