Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибшихСегодня, 19:27
В результате российских авиационных ударов в Чернигове погибли минимум 33 человека.
Как сообщили в ГСЧС Украины, сегодня днем во время спасательных работ после авиационных ударов российской армии из-под завалов изъяты тела 33 человек. Спасательные работы продолжаются.
Сегодня, 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.
В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.
Российская авиация атаковала две школы в Чернигове и частные дома.