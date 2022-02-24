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Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

Сегодня, 19:27 citynews.net.ua | Напечатать

В результате российских авиационных ударов в Чернигове погибли минимум 33 человека.

Как сообщили в ГСЧС Украины, сегодня днем  во время спасательных работ после авиационных ударов российской армии из-под завалов изъяты тела 33 человек. Спасательные работы продолжаются.

Сегодня, 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Российская авиация атаковала две школы в Чернигове и частные дома.



Теги: Военные преступления РФ Чернигов

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