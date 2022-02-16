Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

Киевское метро остановило перевозку пассажиров и работает как укрытие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам столичный метрополитен перешел в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет.

Кличко призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, не выходить и не уезжать в город, кроме работающих на предприятиях критической инфраструктуры.

Дома следует покидать только, чтобы перейти в укрытие.