Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытиеВчера, 10:55
Киевское метро остановило перевозку пассажиров и работает как укрытие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам столичный метрополитен перешел в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет.
Кличко призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях, не выходить и не уезжать в город, кроме работающих на предприятиях критической инфраструктуры.
Дома следует покидать только, чтобы перейти в укрытие.