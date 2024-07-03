Ігрові ноутбуки: де замовити ноутбук RTX 4070

В асортименті продукції Lenovo представлений широкий спектр лаптопів для роботи, розваг, навчання та дизайну. Серед них є і потужні геймерські моделі, які дають перевагу над суперниками та дозволяють отримати максимальне задоволення від гри. Скільки коштують, чим відрізняються та як підібрати ігрові ноутбуки у Києві (https://shop.lenovo.ua/category/notebooks/klass__igrovye) ?

В чому переваги ігрового ноутбука?

Обираючи між персональним комп’ютером та ноутбуком, геймери нерідко воліють купити саме лептоп, і ось з ‘яких причин:

портативність — легкий, компактний пристрій важить близька 2 кг, не займає багато місця, але по своїм характеристикам є потужним ноутбуком для ігрових завдань;

мобільність — лептоп можна брати з собою у поїздки, відпустку, відрядження тощо;

необмеженість вибору сучасних ігор;

багатофункціональність — підходить не тільки для ігор, але й для інших «важких» завдань (дизайну, стримінгу, відеомонтажу);

стильний, агресивний дизайн, притаманний ігровим моделям лаптопів.

Спеціально для категорії клієнтів, що обирають портативність і мобільність, компанія Lenovo пропонує купити ігрові ноутбуки середнього та топового рівня з різними характеристиками і можливостями.

Як обрати геймерський лаптоп

Ключовим фактором вибору сучасного ноутбука для геймерів є комплектація, що відповідає наступним вимогам:

потужна дискретна відеокарта (мінімум, від RTX 3050, RTX 3060 до флагманських моделей RTX 4090);

продуктивний процесор від AMD (Ryzen 7) або Intel Core i7, i9, i5, що дозволяє розкрити всі можливості графічного адаптера;

достатній обсяг оперативної пам’яті (не менше 8 ГБ і до 64 ГБ для флагманських моделей, наприклад, Lenovo Legion 9 16IRX9);

дисплей з діагоналлю 15.6 або 16 дюймів, антивідблисковими характеристиками, низьким часом відгуку, високою частотою оновлення та роздільною здатністю;

потужне охолодження компонентів на високих навантаженнях;

клавіатура з 4-зонною або Per-key підсвіткою для зручності використання при недостатньому освітленні або у темноті.

Інтернет-магазин Lenovo Shop пропонує широкий вибір ігрових ноутбуків, включно з топовими моделями, що мають відеокарту NVIDIA 40-ї серії, зокрема RTX 4070.

Ноутбуки з відеокартою RTX 4070

За оглядами користувачів, графічна карта RTX 4070 — вибір тих геймерів, які цінують швидкість реагування та якість графіки. Це одне з топових рішень NVIDIA, що дає наступні переваги:

нова надсучасна архітектура Ada Lovelace, яка покращує ігровий досвід за рахунок збільшеної продуктивності відеокарти та підтримки сучасних ігор на максимальних налаштуваннях;

використання нових потокових мультипроцесорів для підвищення потужності у 2 рази порівняно з аналогічною відеокартою 30-серії;

трасування променів за допомогою спеціалізованих RT ядер 3-го покоління;

використання технології DLSS 3 і штучного інтелекту для рендерингу додаткових кадрів з підвищенням FPS у 3-4 рази;

енергоспоживання на рівні RTX 3050 і на 2/3 нижче споживання енергії для відеокарти RTX 3070;

технологія Max-Q для перерозподілу енергоспоживання між ключовими компонентами ноутбука.

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