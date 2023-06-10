Топ-10 тем, із якими звертаються до психологів

Щоб отримати психологічну допомогу, зараз не треба витрачати сили на пошуки кваліфікованого спеціаліста у своєму регіоні. Достатньо відкрити сайт https://pleso.me/ua і розпочати сеанс із будь-якої точки світу в зручний для себе час. Та чимало людей свідомо відмовляються від такої послуги, хоч і почуваються не надто добре. Це пов’язано з тим, що вони вважають свої проблеми та емоційний стан не настільки серйозними, щоб «записуватися аж до психолога».

Хочете дізнатися, з якими питаннями до психологів найчастіше звертаються інші люди? Ми зібрали найпопулярніші теми. Впевнені, ви будете здивовані.

Популярні запити до фахівців психотерапії

Безперечно, впродовж останнього часу головною темою для всіх українців залишається війна. Однак саме вона для багатьох стала тригером психологічних проблем, які існували вже давно, але раніше вдавалося їх ігнорувати й робити вигляд, що все в порядку. Саме тому зараз запитів суттєво побільшало. Можливо, між ними є й ваш?

Найчастіше психологи та психотерапевти чують від клієнтів:

«Не знаю, хто я й чого хочу». «Допоможіть змінити поведінку партнера/дитини/батьків/колег». «Як не відчувати цього (страху, болю, суму, дратівливості, сумнівів)?» «У мене депресія». «Я постійно в тривозі: за себе, близьких, майбутнє». «Хочу, щоб усе було, як раніше». «Як пережити втрату близької людини (зраду, смерть, розлучення)?» «Я лінивий і не доводжу справи до кінця». «Навчіть мене, як правильно жити». «Лікар сказав, що причина фізіологічних розладів — у голові».

За кожним із цих запитів завжди стоїть унікальна ситуація з виром емоцій і переживань, з якими впоратися самотужки дуже важко. Однак чимало осіб з аналогічними проблемами відмовляються від кваліфікованої психологічної підтримки, бо з дитинства чули «мені б твої проблеми» — фразу, яка привчила знецінювати власні переживання й емоції. А, між іншим, «недостатньо серйозних» психологічних проблем не буває. Кожна для психологів — найважливіша.

Чому не варто боятися психотерапії?

Скористатися психологічною допомогою (наприклад, через онлайн-сервіс pleso) — це не прояв слабкості, як думає дехто. Це спосіб розкласти все по поличках, з’ясувати справжні причини своїх емоцій, проаналізувати моделі поведінки, знайти правильний вихід із ситуації.

Психолог — це не екзаменатор, чия мета — тицьнути клієнта обличчям у всі його помилки, а на час сеансу — найближча людина, яка допоможе вибратися з емоційно складної ситуації. І для справжнього фахівця не існує серйозних чи несерйозних проблем клієнта. Будь-який запит сприймається з повагою.