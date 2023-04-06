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Витамины цинка: разновидности добавок и кому они необходимы

6-04-2023, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Достаточное содержание цинка в организме крайне важно для сохранения и укрепления иммунитета. Если же возникает его дефицит, это чревато множеством проблем, включая выпадение волос, снижение потенции у мужчин и репродуктивной функции у женщин, а также расслоение ногтей и дерматит. Чтобы не сталкиваться с такими проблемами, желательно принимать витамины, содержащие цинк, которые сегодня представлены в широком ассортименте во всех аптеках Украины.

Виды витаминов с цинком

Если вы собираетесь принимать биологически активные цинковые добавки, то можете оценить весь ассортимент аптечных сетей на сайте МИС Аптека 9-1-1 https://apteka911.ua/shop/soderzhaschie-tsink. Там же вы найдете отзывы о препаратах, посмотрите их наличие в аптеках вашего города и сравните цены в различных сетях. Говоря о разновидностях цинка, которые пользуются наибольшей популярностью, стоит отметить:

  • глюконаты — усваиваются более чем на 60% и характеризуются высокой эффективностью в комбинации с доступной стоимостью;
  • ацетаты — также называются дигидратами соли, входят в состав мазей и леденцов;
  • сульфаты — изготавливаются в водорастворимой форме, применяются при возникновении проблем с кожей;
  • пиколинаты — главное действующее вещество, пиколиновая кислота, крайне полезно для пожилых людей и беременных женщин.

Также среди популярных витаминов стоит отметить цитраты цинка, в составе которых находится лимонная кислота, увеличивающая усвояемость до 61%. Такие добавки не вызывают побочных эффектов и отличаются приятным вкусом.

Кому необходимы витамины цинка?

Данный тип биологически активных веществ необходим следующим группам людей:

  • вегетарианцам, которые не получают вещество из продуктов растительного происхождения;
  • людям с расстройством желудочно-кишечной системы;
  • мужчинам, которые ведут активную половую жизнь, так как этот компонент выходит из организма во время семяизвержения;
  • фанатам активного отдыха и спортсменам-любителям после достижения сорокалетнего возраста;
  • детям на грудном вскармливании.

Чтобы витамин лучше усваивался, обязательно соблюдайте рекомендации по его применению. Не стоит смешивать препарат с соевыми продуктами, витамином B9 и противозачаточными средствами.


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