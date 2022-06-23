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3 ошибки при выборе кроссовок

Вчера, 21:52 citynews.net.ua | Напечатать

Жесткость подошвы, правильная амортизация и верная посадка гарантируют правильное распределение нагрузки на мышцы и суставы ног во время любого движения. Найти обувь для спорта и повседневной носки можно по ссылке https://ua.puma.com/ru/sportivnye-tovary-dlja-muzhchin/obuv/krossovki.html на официальном сайте PUMA. Ориентируйтесь на посадку, высоту и подошву. Разберемся с ошибками, которые мешают правильному выбору действительно удобной обуви.

 

Слишком тяжелые кроссовки

Тренд на визуально массивные кроссовки не означает, что сама обувь должна быть тяжелой. Если вы хотите подобрать себе большие модели, можете рассмотреть:

  • RS-Fast Trainers с амортизационной прослойкой на подошве;
  • RS-Connect Dust Trainers с резиновой подошвой и полиуретаном;
  • Mirage Sport Layers Trainers с технологией IMEVA для легкости.


В основном массивные кроссовки отличаются и ярким дизайном. Кожаные вставки отлично комбинируются с насыщенными цветами в оформлении модели.

Неправильное предназначение

Если вы хотите купить кроссовки для ежедневной носки, даже не смотрите на модели для бега или баскетбола. Лучшие варианты для:

  • бега — важна особая амортизация и относительно тонкая подошва как у Twitch Runner Running Shoes;
  • футбола — важно сцепление подошвы с поверхностью как у TRUCO II Futsal Boots;
  • тренировок — дышащая поверхность и плотная фиксация как у Disperse XT 2 Training Shoes.


Для обычной повседневной носки можно выбрать пару из коллекций PUMA ST Runner или RS LTH.

Материал всегда приоритетнее дизайна

Когда вы выбираете обувь, следует оценивать качество материала. Много пайеток и искусственных украшений делает кроссовки не дышащими. PUMA в качестве верхнего материала используют кожу, искусственную кожу, текстиль, иногда — нейлоновые вставки.

В них стопы не будут потеть, натираться. Также производитель спортивной обуви использует собственные технологии, которые увеличивают амортизацию, отводят влагу от стопы. В такой обуви легко передвигаться весь день — ноги не устают. Дизайн при этом в коллекциях представлен на все вкусы — от аккуратной классики до яркого футуризма.


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