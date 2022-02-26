Как начать бизнес с Китаем? Вопросы-ответы

Бизнес с Китаем – это выгодно и прибыльно! Подтвердит любой предприниматель, который продает в Украине товары из Поднебесной. Не зря КНР сегодня стала мировой фабрикой, которая с каждым днем наращивает мощности. Здесь можно купить все: от автомобиля до декоративной косметики. А продать со 100% накруткой, или даже выше в зависимости от типа товара.

Отвечаем на вопросы, которые связаны с построением бизнеса в Китае: как найти поставщика, какой товар выбрать, какие способы доставки самые выгодные?

В чем суть бизнеса с Китаем?

Когда мы говорим о сотрудничестве с Поднебесной, то подразумеваем такую схему: купили товар у китайских производителей – продали в Украине. То есть это банальная перепродажа.

Важно понимать, для получения прибыли необходимы оптовые закупки. Окупить товар из 10 единиц будет сложно. Обычно производство в КНР измеряется тысячами.

Почему бизнес с Китаем до сих пор выгодный?

Многие начинающие предприниматели боятся не попасть в струю, вроде, все хорошие ниши уже занята, а конкуренция высокая. На самом деле, бизнес с Поднебесной выгодный и останется таким еще долгое время. Почему?

Китай – мощная фабрика. Все, что нас окружает, сделано в Китае. Страна привлекает современные инновационные технологии и совершенствует производство;

низкая цена товара. В Китае низкая себестоимость товара, в том числе из-за дешевой рабочей силы;

широкий ассортимент товаров. В Китае производят все – и это не шутка. Украинский предприниматель может найти конкурентоспособный товар, который в нашей стране будет пользоваться популярностью. Кроме этого, китайцы – новаторы. И с удовольствием делают новинки, которые разлетаются на весь мир;

китайские поставщики нацелены на сотрудничество. В Китае есть сумасшедшая конкуренция среди производителей. Конечно, каждый из них хочет предложить самые выгодные условия клиенту. Более того, зачастую их не интересует единоразовая сделка. Они хотят сотрудничества на постоянной основе.

Можно ли начать бизнес с Китаем без стартового капитала?

Когда речь о дропшиппинг, то возможно. Но все равно придется вложиться в рекламу. В остальных случаях, бизнес с Китаем без вложений невозможен.

Как найти лучшего поставщика?

Самый популярный вопрос среди начинающих предпринимателей. Конечно, можно поехать в Китай, допустим, на выставку, и там искать поставщик. Но на это требуется много времени и финансов.

Лучший вариант – маркетплейсы. Самый большой и популярный в мире – Alibaba. Он нацелен на зарубежных оптовых покупателей и создавался для малого и среднего бизнеса. Если у вас нет опыта в поиске китайских поставщиков, то обращайтесь к менеджерам компании M3Cargo, которые знают рынок изнутри. У них: проверенные китайские партнеры, свой ВЭД отдел и компетентные логисты. Услуга «доставка под ключ», которая включает выбор поставщика, доставку в Украину и таможенное оформление, сэкономит время и деньги.

Какой способ доставки из Китая в Украину лучше?

Морская доставка – одна из наиболее востребованных логистических услуг. Она сочетает качество и доступную цену. Подходит для транспортировки любого груза, без ограничений по весу и объему. Перевозка осуществляется в контейнерах, которые обеспечивают герметичность и защиту товара. Возможна аренда целого контейнера (FCL) или в составе сборного контейнера (LCL). Второй вариант отлично подойдет предпринимателям, которые хотят перевезти небольшую партию товара. В составе сборного контейнера товар плывет с другими товарами. Доставка морем занимает 55-60 дней.



