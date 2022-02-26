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Pink Floyd выпустили новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину

Вчера, 22:38 citynews.net.ua | Напечатать

Британская рок-группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустила новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину.

Этот трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка.

Все средства продаж пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Предлагаем вашему вниманию официальное видео на песню "Hey Hey Rise Up", новый сбор средств Pink Floyd для Украины, с участием Андрея Хлывнюка из группы Бумбокс. Скачивание с полуночи на http://pinkfloyd.lnk.to/HeyHeyRiseUp

В песне "Hey Hey Rise Up", выпущенной в поддержку народа Украины, к Дэвиду Гилмору и Нику Мэйсону присоединились давний басист Pink Floyd Гай Пратт и Нитин Савни на клавишных. Все это сопровождается необычным вокалом Андрея Хлывнюка из украинской группы Boombox.

В треке использован вокал Андрея, взятый из его фотографии в Instagram, где он на Софийской площади в Киеве поет "Ой у лузы червона калина", зажигательную украинскую народную песню протеста, написанную во время Первой мировой войны. Название трека Pink Floyd взято из последней строки песни, которая переводится как "Эй, эй, восстань и развеселись".

Видеоклип на песню "Hey Hey Rise Up" был снят известным режиссером Мэтом Уайткроссом в тот же день, когда был записан трек, причем Андрей пел на экране, а группа играла.

Гилмор, у которого есть невестка и внуки из Украины, говорит: "Мы, как и многие другие, испытываем ярость и разочарование от этого мерзкого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав".

Говоря о своих надеждах на трек, Гилмур сказал: "Я надеюсь, что он получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и поднять боевой дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным вторжение сверхдержавы в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

На обложке трека изображен национальный цветок Украины - подсолнух - работы кубинского художника Йосана Леона. Обложка сингла является прямой отсылкой к женщине, которую видели по всему миру раздающей семена подсолнуха русским солдатам и говорящей им, чтобы они носили их в карманах, чтобы, когда они умрут, выросли подсолнухи.


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Pink Floyd выпустили новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину

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