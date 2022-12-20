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В Україні за місяць вийде у прокат фільм «Мирний-21» про спротив Луганських прикордонників російським бандитам

Вчера, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

Стрічка «Мирний-21» про Луганських прикордонників 22 лютого 2023 виходить на великі екрани в Україні.

«Мирний-21» – новий фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва («Хайтарма», «Кіборги», «Чужа молитва»), присвяченій одній з перших подій російсько-української війни, облозі Луганської прикордонної бази 2–4 червня 2014 року.

2 червня о 6 ранку російські бандити почали штурм прикордонного загону що був розташований в Луганську поруч з багатоповерхівками на кварталі Мирний.

Під прикриттям житлових будинків, мешканці яких прокинулися від автоматних та кулеметних черг, російські підрозділи вели обстріл загону прикордонників.

Бійці луганського прикордонного загону не стали на бік окупантів і дали бій російським загарбникам, які переважали українців не тільки за кількістю особового складу, а й військової техніки. Назва фільму була обрана не випадково, адже Мирний-21 – це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

«Мирний-21» став останнім фільмом, у якому знявся український актор Павло Лі, що загинув від рук російських окупантів 6 березня 2022 р. в м. Ірпінь.

Також у ролях знімалися Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі, Андрій Мостренко

Фільм створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та «Кіноманія».


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