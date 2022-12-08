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В Україні задяки обміну старих ламп на ЛЕД планують зекономити 1 000 мегават електроенергії

Вчера, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

«Із 16 січня розпочинаємо в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 15 млн ламп.

За інформацією Міністерства енергетики, приватні домогосподарства досі використовують 80% ламп розжарювання.

Заміна суттєво заощадить споживання електроенергії і допоможе зменшити ліміти, які встановлені в областях для забезпечення балансу в енергосистемі.

Як безкоштовно обміняти стару лампу накалювання на нову:

  • треба залишити заявку на обмін на порталі «Дія»;
  • прийти у відділення «Укрпошти» (саме там відбуватиметься заміна) та обміняти 5 старих лампочок розжарювання на нові.

Старі лампи для обміну мають бути справні.

Фінансування LED-ламп відбувається за кошти країн-партерів ЄС. Заміну роблять, щоб зменшити дефіцит електроенергії в мережі. Адже LED-лампи у 7–8 разів економніші за лампи розжарювання.

Заплановано обміняти 50 млн ламп. Так зекономимо 1 000 мегават електроенергії, що відповідає річному обсягу виробництва електроенергії блоку АЕС.


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