В Україні задяки обміну старих ламп на ЛЕД планують зекономити 1 000 мегават електроенергії

В Україні задяки обміну старих ламп на ЛЕД планують зекономити 1 000 мегават електроенергіїВчера, 10:06
«Із 16 січня розпочинаємо в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
На першому етапі планують замінити до 15 млн ламп.
За інформацією Міністерства енергетики, приватні домогосподарства досі використовують 80% ламп розжарювання.
Заміна суттєво заощадить споживання електроенергії і допоможе зменшити ліміти, які встановлені в областях для забезпечення балансу в енергосистемі.
Як безкоштовно обміняти стару лампу накалювання на нову:
- треба залишити заявку на обмін на порталі «Дія»;
- прийти у відділення «Укрпошти» (саме там відбуватиметься заміна) та обміняти 5 старих лампочок розжарювання на нові.
Старі лампи для обміну мають бути справні.
Фінансування LED-ламп відбувається за кошти країн-партерів ЄС. Заміну роблять, щоб зменшити дефіцит електроенергії в мережі. Адже LED-лампи у 7–8 разів економніші за лампи розжарювання.
Заплановано обміняти 50 млн ламп. Так зекономимо 1 000 мегават електроенергії, що відповідає річному обсягу виробництва електроенергії блоку АЕС.