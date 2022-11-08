» » Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію?

Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію?

Вчера, 08:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом.

Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити?

Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.

Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 08:59

В Луганській області загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

Вчера, 08:57

Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію?

Вчера, 08:40

В Луганській області ВСУ відбили атаки росіян поблизу Підкуйчанська, Діброви і Білогорівки

20-12-2022, 09:44

Голова партії Слуга Народу увірвалася в шпиталь до пораненого бійця що критикував корупційний законопроект

20-12-2022, 09:28

«Мобілізовані» росіянами мешканці Луганської області здалися в полон ЗСУ

19-12-2022, 10:45

ВСУ знищили казарму вояк РФ у Щасті та склад палива у Алчевську

16-12-2022, 09:42

Росія випустила по Українї 60 ракет - вибухи над Київом, Харківом та Дніпром

15-12-2022, 09:14

Україна віддала засудженого до 12 років тюрми священника з Лисичанська, щоб звільнити викраденого росіянами громадянина США

14-12-2022, 12:22

У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня знищено до 60 російських окупантів

14-12-2022, 12:17

В окупованому Луганську «забрали» ще 2 лікарні для поранених росіян — нема куди класти

14-12-2022, 12:08

Олексій Середа із Сєвєродонецька завоював титул чемпіона України у стрибках з вишки

13-12-2022, 11:00

В Луганській і Донецький областях їдуть важкі бої під Бахмутом та Білогорівкою

Новости Украины:

20-12-2022, 09:24

В Києві повністю відновлено рух поїздів в метро

19-12-2022, 10:50

Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

16-12-2022, 13:39

Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі

14-12-2022, 16:53

Александр Эйсмонт: 5 месяцев зерновых соглашений

14-12-2022, 11:35

Росія вночі атакувала Київ іранськими дронами - всі збиті українською ППО

8-12-2022, 14:50

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів - готували атаки на ППО

7-12-2022, 09:55

7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт - немає світла

5-12-2022, 20:26

В Одесі обшукали мерію та затримали двох відомих підприємців - Грановського та Кауфмана

2-12-2022, 21:58

Вибух в Одесі: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

2-12-2022, 21:51

Кличко розповів як буде працювати київське метро та магазини у разі зникнення енергопостачання

16-11-2022, 11:16

В Херсоні почали виплачувати українські пенсії та запрацювали Приватбанк з Ощадбанком

8-11-2022, 13:54

Насіння квітів на що звернути увагу при покупці