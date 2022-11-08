Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію?

В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом.

Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити?

Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.

Мінреінтеграції нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.