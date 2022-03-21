В Луганской области подорвали мосты между Рубежным и Северодонецком - видео

Вслед за взорванным автомобильным мостом между оккупированным Рубежным и Лисичанском, командование Сил специальных операций обнародовало видео подрыва украинскими военными захваченных россиянами железнодорожных мостов в Луганской области.

Бойцы ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах.

В результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк.

В ССО уточнили, что целью подрыва было сдерживание наступления оккупационных сил РФ на Лисичанск и Северодонецк.

Двумя днями ранее был взорван автомобильный мост (на фото) между оккупированным российскими нацистами Рубежным и Лисичанском.