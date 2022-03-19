Умер Леонид Кравчук, первый Президент независимой Украины

Сегодня, 10 мая 2022 года, после продолжительной болезни на 89 году ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины.

В Украине Леонид Кравчук в последние годы оставил активную политическую жизнь, но с 2019 по 2021 год по просьбе президента Зеленского на общественных началах возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российской агрессии на Донбассе.

В 2021 годы был вынужден оставить эту работу из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на сердце в Германии.

В 1991 году Леонид Кравчук был председателем Верховной Рады тогда еще УССР.

Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно под его председательством Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.

После "Августовского путча" 1991 года в Москве, когда ГКЧП пытались захватить власть в СССР, вышел из Компартии и баллотировался на пост Президента Украины как беспартийный.

По итогам первых выборов Президента Украины Леонид Кравчук победил уже в первом туре, получив более 60% голосов. Основной оппонент от демократических сил Вячеслав Чорновол набрал 23,27% голосов.

Должность Президента Украины занимал в 1991-1994 годах. На этой должности Леонид Кравчук принял участие в подписании так называемых "Беловежских соглашений", которые ознаменовали окончательный развал СССР.