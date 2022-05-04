Защищая Украину погиб луганский журналист Александр Махов

Сегодня, 4 мая, погиб луганский журналист Александр Махов. Александр пошел в армию в 2015 году, где защищал нашу страну от российских боевиков на Донбассе.

После демобилизации продолжил работу военным корреспондентом, ведя репортажи из самых горячих точек Луганской и Донецкой областей.

Работая в Киеве на телеканалах Украина и Украина24 принял участие в экспедиции на украинскую станцию в Антарктиде.

Также Саша Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию украинцев во время начала эпидемии коронавируса из Уханя.

После начала активной фазы российско-украинской войны Алексанр Махов опять сменил камеру на автомат для защиты Украины.

К сожалению война уносит лучших... Вечная память!

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