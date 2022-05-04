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Свято-Ильинский мужской монастырь - под обстрелом российской артиллерии погиб и.о. наместника

4-05-2022, 20:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области под огнем российской артиллерии погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря.

Об этом сообщили в Северодонецкой епархии российской православной церкви.

Как стало известно, 3 мая российская артиллерия в Луганской области открыла огонь по селам близ Рубежного. В результате осколочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦМП с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений, который находился не в монастыре.

Это уже не первый обстрел храмов в Луганской области со стороны российской армии и, в частности, Свято-Ильинского монастыря. Российская артиллерия ровно месяц назад уже обстреливала храм, тогда осколками снарядов были выбиты стекла в двух храмах, полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения.

Примечательно, что российские пропагандисты традиционно обвинили в обстреле ВСУ, несмотря на то, что направление обстрела по селу Михайловка явно указывает очередное военное преступление российских нацистов.

Также российская армия неоднократно обстреливала храмы московского патриархата в Северодонецке и в Лисичанске.



Теги: Военные преступления РФ

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