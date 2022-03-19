В Луганской области природный газ будут подавать без отдушек - возможны взрывы и пожары

В Луганской области природный газ будут подавать без отдушек - возможны взрывы и пожарыВчера, 11:24
С 1 мая потребителям Луганской области будут подавать неодаренный газ без специфического резкого запаха. В условях повреждения газопроводов из-за российских обстрелов это грозит массовыми пожарами и взрывами.
Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО «Луганскгаз» о рисках и усложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей.
Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.
С 1 мая потребителям Луганской области будет происходить подача неодаренного газа. Поэтому будьте крайне осторожны, соблюдайте правила безопасного использования природного газа.
Одорант - вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, или по которому определяют места утечек.
Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают резкий запах.