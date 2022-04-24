ОБСЕ пытается освободить своих сотрудников, похищенных Россией в Луганске и Донецке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила в субботу, что пытается добиться освобождения ряда сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны российскими военными в Луганске и Донецке.

ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд местных сотрудников миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы, чтобы способствовать освобождению своих сотрудников.

В оккупированном Луганске так называемая "МГБ ЛНР" задержала сотрудника СММ ОБСЕ Максима Петрова. Мужчину обвиняют в передаче информации военного характера "иностранным спецслужбам".

В пятницу в своем обращении к 157 членам организации заместитель посла Великобритании в ОБСЕ в Вене Дейрдре Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ в Украине после марта.

"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России в Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещениям Миссии, и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ", - сказала Браун в обращении, которое было обнародовано британским правительством.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины почти 500 членов международной миссии.

С 1 апреля СММ перешла к выполнению административных функций для обеспечения безопасности членов миссии и имущества на всей территории Украины, в том числе в районах, не находящихся под контролем правительства.

СММ продолжала оказывать помощь оставшимся местным сотрудникам в Украине в попытках перебраться в более безопасные районы.

"Контакты с местными членами миссии продолжаются на ежедневной основе, в том числе для того, чтобы выяснить их местонахождение и оказать им помощь, насколько это возможно, если они решат передислоцироваться", - сообщили в ОБСЕ.