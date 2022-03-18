В Луганской области полицейские задержали корректировщицу российских оккупантов

Жительница Лисичанска, являясь модераторкой одного из местных Telegram-каналов, передала администратору канала информацию о месте дислокации военного подразделения.

После чего здание, где находились военнослужащие и прилегающие дома, были обстреляны артиллерией оккупационных войск России.

Женщина задержана сотрудниками Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП совместно с сотрудниками Северодонецкого районного управления полиции и сотрудниками СБУ.

В настоящее время она уведомлена о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ "Колаборационная деятельность". Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.