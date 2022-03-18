В Лисичанске горит нефтеперерабатывающий завод Роснефти - фото

16 апреля россияне обстреляли из артиллерии нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Как сообщили в Луганской ОГА, утром российские нацисты нанесли артудар по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас.

Это уже не первый обстрел этого завода. Российские боевики обстреливают его систематически, чтобы истощить и отвлечь ресурсы ГСЧС. Топлива на заводе нет уже давно, а горят остатки нефтешлама в отстойниках.

При этом собственником Лисичанского НПЗ является компания Роснефть. Завод не работает с 2012 года, года власти РФ начали оказывать давление на правительство Януковича с целью не допустить подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также под обстрелом находятся жилые кварталы Лисичанска.



