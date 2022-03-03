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Что делать во время войны родителям выпускников из Луганской области, чтобы дети могли закончить обучение

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

В заведениях среднего образования Луганской области с 15 апреля возобновляется учебный процесс.

19,7 тысячи школьников Луганской области будут учиться дистанционно. Около 13 тысяч детей эвакуированы в безопасные регионы.

Для более 10,7 тысячи школьников из Северодонецка начинается дистанционное обучение.

Более 9,0 тысячи учеников лисичанских школ уже учатся таким образом с 28 марта текущего года.

Что делать во время войны родителям выпускников из Луганской области, чтобы дети могли закончить обучение и получить аттестат о среднем образовании рассказали в Луганской ОГА.

«На свободной части Луганской области расположены 82 школы, в которых к началу российского военного вторжения получали образование 30 130 детей. Спасаясь от «русского мира» в безопасные регионы Украины и за границу выехали 12 775 детей», - информирует Департамент образования и науки облгосадминистрации.

Также в Департаменте сообщили, что 161 школа, где до войны обучалось 22 570 учеников, осталась в громадах, которые временно находятся под контролем российских войск.

Учебный процесс на этих территориях приостановлен.

Ранее сообщалось, что Департамент образования и науки Луганской облгосадминистрации определил алгоритм действий, позволяющий выпускникам общеобразовательных школ Луганщины своевременно завершить учебный год, получить документы об общем среднем образовании и продолжить обучение.

Подробная информация по ссылке.

Консультации и помощь в организации дальнейшего обучения учащихся Луганской области дистанционно и на экстернате можно получить в Департаменте образования и науки Луганской ОГА по телефонам:

  • тел. 099 745 18 77
  • тел. 066 792 83 59
  • тел. 066 164 11 58
  • тел. 066 059 20 42

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Сегодня, 10:55

Что делать во время войны родителям выпускников из Луганской области, чтобы дети могли закончить обучение

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