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В Украине задержали Виктора Медведчука

Вчера, 21:34 citynews.net.ua | Напечатать

Виктор Медведчук, кум военного преступника Путина, исчез из-под домашнего ареста в день начала активной войны ежду Россией и Украиной 24 февраля 2022 года.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что была проведена спецоперация по задержанию народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он сообщили официальные аккаунты Владимира Зеленского.

Информацию об исчезновении Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о государственной измене, подтвердили в полиции 27 февраля 2022 года.



Теги: Медведчук ОПЗЖ

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