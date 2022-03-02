В Украине задержали Виктора Медведчука

Виктор Медведчук, кум военного преступника Путина, исчез из-под домашнего ареста в день начала активной войны ежду Россией и Украиной 24 февраля 2022 года.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что была проведена спецоперация по задержанию народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он сообщили официальные аккаунты Владимира Зеленского.

Информацию об исчезновении Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о государственной измене, подтвердили в полиции 27 февраля 2022 года.