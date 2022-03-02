» » Укрпочта выпустила миллион почтовых марок «Русский военный корабель, иди…!»

Укрпочта выпустила миллион почтовых марок «Русский военный корабель, иди…!»

Сегодня, 14:24 citynews.net.ua | Напечатать

12 апреля Укрпочта презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного состояния почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!».

Эта фраза – ответ украинских пограничников, защитников острова Змеиный, российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск России в Украину 24 февраля стала символом мужества и несгибаемого духа украинского народа в борьбе против россии.

В Киеве спецпогашение штемпелем «Первый день» состоялось в Главпочтамте при участии генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского и автора известной фразы, защитника о. Змеиный морской пехотинца Романа Грибова. Одновременно с Киевом, погашениями специальными штемпелями «Русский военный корабль, иди…!» произошло во всех регионах Украины.

Участником церемонии спецпогашения во Львове стал автор эскиза почтовой марки и конверта «Первый день», победитель народного конкурса на лучший эскиз к почтовой марке крымчанин Борис Грох. Работа Бориса собрала наибольшее количество голосов – за нее проголосовало 8000 пользователей facebook и instagram.

До 2014 Борис жил в Евпатории. После оккупации Россией Крыма был вынужден перебраться во Львов.

«Украинская филателия во время войны является отражением событий, которые переживает наше государство и наш народ. Вдохновившая нас на создание почтовой марки фраза уже стала символом несгибаемости ВСУ, добровольцев, терробороны, всех украинцев в борьбе за свою землю и независимость Украины. Уверен, что письма с такой почтовой маркой будут рады получить и украинцы, и наши друзья из-за границы. И сегодня таким почтовым способом мы еще раз напоминаем оккупантам, что им следует немедленно убраться с нашей земли и следовать за их кораблем», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Почтовая марка «Русский военный корабель, иди…!» выпущена Укрпочтой в двух номиналах – для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 грн) и для оплаты отправлений, следующих за границу (номинал W, эквивалент $1,5 США).

К марке выпущен конверт «Первый день», тираж – 20 тыс. экз.

Купить почтовые марки «Русский военный корабель, иди…!» можно в отделениях Укрпочты и в филателистическом онлайн магазине.



Теги: Русский военный корабль иди нах

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:36

Волонтерам удалось вывезти из-под обстрела 115 жителей Лисичанска и 107 из Кременной

Сегодня, 14:24

Укрпочта выпустила миллион почтовых марок «Русский военный корабель, иди…!»

Сегодня, 09:56

Луганская область: Северодонецк и Горское без света, воды и газа, за ночь разрушены 12 домов

Сегодня, 09:47

В Северодонецке российские боевики уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек

10-04-2022, 19:00

Умерла легендарная луганская тренерка Римма Старостина

10-04-2022, 18:39

Окупанти активізуються на Луганщині – ЗСУ вдало контратакують

8-04-2022, 13:27

С 9 апреля Новая почта останавливает работу отделений в Донецкой области

8-04-2022, 12:53

Военное преступление РФ: 40 погибших и более 100 раненых гражданских лиц от ракеты на Краматорском вокзале

8-04-2022, 09:49

Буратіно і термобарична зброя - окупанти готуються штурмувати Попасне на Луганщині.

8-04-2022, 09:24

Эвакуация из Луганской области: 8 апреля можно выехать из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Приволья, Попасной и Нижнего

7-04-2022, 22:38

Pink Floyd выпустили новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину

7-04-2022, 21:09

Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Новости Украины:

Сегодня, 13:56

Из Одессы хотели вывезти в Россию 10 кораблей на миллиард гривень

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

21-03-2022, 12:46

Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

19-03-2022, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

18-03-2022, 14:02

Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

18-03-2022, 13:55

Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

18-03-2022, 13:50

Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

18-03-2022, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 