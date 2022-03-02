Укрпочта выпустила миллион почтовых марок «Русский военный корабель, иди…!»

12 апреля Укрпочта презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного состояния почтовые марки «Русский военный корабль, иди…!».

Эта фраза – ответ украинских пограничников, защитников острова Змеиный, российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск России в Украину 24 февраля стала символом мужества и несгибаемого духа украинского народа в борьбе против россии.

В Киеве спецпогашение штемпелем «Первый день» состоялось в Главпочтамте при участии генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского и автора известной фразы, защитника о. Змеиный морской пехотинца Романа Грибова. Одновременно с Киевом, погашениями специальными штемпелями «Русский военный корабль, иди…!» произошло во всех регионах Украины.

Участником церемонии спецпогашения во Львове стал автор эскиза почтовой марки и конверта «Первый день», победитель народного конкурса на лучший эскиз к почтовой марке крымчанин Борис Грох. Работа Бориса собрала наибольшее количество голосов – за нее проголосовало 8000 пользователей facebook и instagram.

До 2014 Борис жил в Евпатории. После оккупации Россией Крыма был вынужден перебраться во Львов.

«Украинская филателия во время войны является отражением событий, которые переживает наше государство и наш народ. Вдохновившая нас на создание почтовой марки фраза уже стала символом несгибаемости ВСУ, добровольцев, терробороны, всех украинцев в борьбе за свою землю и независимость Украины. Уверен, что письма с такой почтовой маркой будут рады получить и украинцы, и наши друзья из-за границы. И сегодня таким почтовым способом мы еще раз напоминаем оккупантам, что им следует немедленно убраться с нашей земли и следовать за их кораблем», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Почтовая марка «Русский военный корабель, иди…!» выпущена Укрпочтой в двух номиналах – для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 грн) и для оплаты отправлений, следующих за границу (номинал W, эквивалент $1,5 США).

К марке выпущен конверт «Первый день», тираж – 20 тыс. экз.

Купить почтовые марки «Русский военный корабель, иди…!» можно в отделениях Укрпочты и в филателистическом онлайн магазине.