Умерла легендарная луганская тренерка Римма Старостина

Сегодня на восьмидесятом четвертом году ушла из жизни Заслуженная тренерка Украины Римма Федоровна Старостина. Ее вклад в развитие инваспорта не только Луганской области, но и Украины сложно переоценить. В течение почти тридцати лет она готовила спортсменов с инвалидностью для выступлений в спорте высших достижений, европейских и мировых соревнований, а большинство наград Паралимпийских игр для Луганской области связывают именно с именем Риммы Старостиной. Ушла, без преувеличения, целая эпоха инваспорта Луганской области.

В Галерее Славы Риммы Федоровны 99 медалей чемпионатов мира и Европы, шесть — Паралимпийских игр, полученных ее воспитанниками.

Римма Старостина родилась 24 апреля 1938 года, умерла - 10 апреля 2022 года в городе Кременная Луганской области, Украина.

С 1993 по 2013 год – тренер-преподаватель по легкой атлетике в Луганском областном центре по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью «ИНВАСПОРТ».

С 2014 года работала тренером в Луганской областной детско-юношеской спортивной школе для лиц с инвалидностью.

Римма Старостина заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Награждена орденом княгини Ольги III степени, Почетной грамотой Кабинета министров Украины, орденом «За заслуги перед Луганской областью» III степени, орденом «За заслуги перед Луганском», почетный житель города Луганск.

За период работы подготовлены ОМСУ Дорошенко Александр, МСУМК Колос Сергей, МСУМК Жабняк Николай, МСУМК Кречуняк Оксана, МСУМК Ясевич Виктория, МСУМК Жаворонок Владимир, МСУМК Алексеенко Александр, МСУ Шай Надежда, МСУ Сердюк Андрей, МСУ Цапун Александр, МСУ Александр.

С 2014 года в связи с нападением России и оккупацией Луганска вынуждена была вместе со спортсменами сборной Луганской области по легкой атлетике переехать в город Кременная.