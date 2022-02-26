Военное преступление РФ: 40 погибших и более 100 раненых гражданских лиц от ракеты на Краматорском вокзале

Военное преступление РФ: 40 погибших и более 100 раненых гражданских лиц от ракеты на Краматорском вокзалеВчера, 12:53
Россия совершила очередное военное военной преступление в Украине. Российская ракета нанесла удар по Краматорску попав в мирных жителей, ожидающих эвакуации на железнодорожном вокзале.
В результате ракетного удара выявлено 40 погибших и более 100 раненых мирных жителей.
Одновременно с ударом российские пропагандисты и боевики ДНР в соцсетях радовались меткому попаданию ракеты.
Но всего несколько минут спустя начали удалять свои хвалебные сообщения. когда стало ясно что удар пришелся не по украинским военным, а по мирным жителям.
Денис Казанский:
Как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты тут же стали тереть и удалять.
Ниже представлено видео остатков ракеты, которой убили мирных взрослых и детей в Краматорске. Наиболее циничным выглядит надпись "За детей". Ведь именно россияне убили и продолжают убивать сотни украинских детей в Луганской и Донецкой областях, а также Мариуполе, Киеве и Харькове.
Russia strikes a train station in Kramatorsk, Donetsk region, with Tochka-U missile. At least 27 people died, including two children, local officials said. Many people waited there for evacuation trains to safer parts of Ukraine.— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) April 8, 2022
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