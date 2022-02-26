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Военное преступление РФ: 40 погибших и более 100 раненых гражданских лиц от ракеты на Краматорском вокзале

Вчера, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Россия совершила очередное военное военной преступление в Украине. Российская ракета нанесла удар по Краматорску попав в мирных жителей, ожидающих эвакуации на железнодорожном вокзале.

В результате ракетного удара выявлено 40 погибших и более 100 раненых мирных жителей.

Одновременно с ударом российские пропагандисты и боевики ДНР в соцсетях радовались меткому попаданию ракеты.

Но всего несколько минут спустя начали удалять свои хвалебные сообщения. когда стало ясно что удар пришелся не по украинским военным, а по мирным жителям.

Денис Казанский:

Как обычно, сразу после удара по вокзалу Краматорска, россияне похвастались этим "подвигом" в соцсетях. Они посчитали, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал "Силовики", а репост на свои каналы сделали российский пропагандист Дмитрий Стешин ("Русский тарантас") и "замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов.
  
Как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты тут же стали тереть и удалять.


Ниже представлено видео остатков ракеты, которой убили мирных взрослых и детей в Краматорске. Наиболее циничным выглядит надпись "За детей". Ведь именно россияне убили и продолжают убивать сотни украинских детей в Луганской и Донецкой областях, а также Мариуполе, Киеве и Харькове.



Теги: Военные преступления РФ Краматорск

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