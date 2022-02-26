В Луганской области затоплены две шахты - в регионе экологическая катастрофа

Российские обстрелы, оставляющие Луганскую область без электроэнергии, привели к нарушению работы угледобывающих шахт, где откачка воды являлась важнейшим механизмом спасения региона от экологических катастроф.

Как сообщил сегодня глава военной администрации Сергей Гайдай, работу шахт «Золотое» и «Тошковская» в Луганской области восстановить невозможно. Работа шахты «Горская» — под вопросом.

Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов были обесточены, затоплены до критического уровня. Минэнерго сообщили, что «Золотое» и «Тошковское» мы уже потеряли.

Оборванные провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить.

Также подтоплена шахта «Карбонит».

По мнению гидрогеолога, главного научного сотрудника отдела Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Евгения Яковлева, последствия затопления шахт будут необратимы и катастрофические.

Об этом он сообщил в эфире Свободного радио.

«Затопление приведет к тому, что в ближайшие месяцы начнутся деформации поверхности, порывы сетей в самом Золотом и поселках вокруг. Риск выхода газа (метана — ред.) в новых местах, в том числе в подвале помещений (жилых и промышленных) и риск взрывов. Это и угроза загрязнения Попаснянского водозабора и местных источников водоснабжения (колодцы, несколько ручьев)», — сообщил Евгений Яковлев.

Водоотлив на шахте «Золотое» держал на себе основную гидрологическую нагрузку в этом районе. То есть откачка воды здесь не давала затопить все ближайшие шахты.

Евгений Яковлев называет эти последствия даже более тяжелыми, чем разрушение инфраструктуры в результате боев. Это приведет к тому, что на этой территории невозможно будет жить.