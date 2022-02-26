» » В Луганской области затоплены две шахты - в регионе экологическая катастрофа

В Луганской области затоплены две шахты - в регионе экологическая катастрофа

Вчера, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

Российские обстрелы, оставляющие Луганскую область без электроэнергии, привели к нарушению работы угледобывающих шахт, где откачка воды являлась важнейшим механизмом спасения региона от экологических катастроф.

Как сообщил сегодня глава военной администрации Сергей Гайдай, работу шахт «Золотое» и «Тошковская» в Луганской области восстановить невозможно. Работа шахты «Горская» — под вопросом.

Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов были обесточены, затоплены до критического уровня. Минэнерго сообщили, что «Золотое» и «Тошковское» мы уже потеряли.

Оборванные провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить.

Также подтоплена шахта «Карбонит».

По мнению гидрогеолога, главного научного сотрудника отдела Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Евгения Яковлева, последствия затопления шахт будут необратимы и катастрофические.

Об этом он сообщил в эфире Свободного радио.

«Затопление приведет к тому, что в ближайшие месяцы начнутся деформации поверхности, порывы сетей в самом Золотом и поселках вокруг. Риск выхода газа (метана — ред.) в новых местах, в том числе в подвале помещений (жилых и промышленных) и риск взрывов. Это и угроза загрязнения Попаснянского водозабора и местных источников водоснабжения (колодцы, несколько ручьев)», — сообщил Евгений Яковлев.
Водоотлив на шахте «Золотое» держал на себе основную гидрологическую нагрузку в этом районе. То есть откачка воды здесь не давала затопить все ближайшие шахты.

Евгений Яковлев называет эти последствия даже более тяжелыми, чем разрушение инфраструктуры в результате боев. Это приведет к тому, что на этой территории невозможно будет жить.



Теги: Военные преступления РФ

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 22:38

Pink Floyd выпустили новый трек — Hey Hey Rise, чтобы поддержать Украину

Вчера, 21:09

Россияне нанесли авиаудар по железной дороге - эвакуация из Луганской области пока невозможна

Вчера, 16:47

В Луганской области затоплены две шахты - в регионе экологическая катастрофа

6-04-2022, 15:26

Из Луганской и Донецкой области рекомендуют уезжать мирным жителям - через 3 дня массированное наступление российских войск

6-04-2022, 08:48

В Рубежном украинская армия уничтожила 25 российских боевиков

6-04-2022, 08:37

В Луганской области возобновлены выплаты по больничным: более 5,5 тысяч человек получат деньги уже в апреле

5-04-2022, 11:40

Опасность для жизни: В Рубежном российские боевики попали в цистерну с азотной кислотой

4-04-2022, 11:12

В Луганской области погибли двое волонтеров, тысячи граждан бегут от «русского мира»

1-04-2022, 09:37

Эвакуация из Луганской области: 1 апреля обещают «гуманитарные коридоры» из Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного

30-03-2022, 15:33

В Лисичанске тяжело ранены двое детей - медики пытаются спасти жизнь 2-летней девочки и ее брату

30-03-2022, 10:19

Северодонецк вторые сутки без электроэнергии - российские оккупанты уничтожили линию питающую город

30-03-2022, 09:25

Российская армия обстреляла из артиллерии жилые кварталы Лисичанска - количество жертв под завалами неизвестно

Новости Украины:

29-03-2022, 11:13

Российские самолеты и ракеты летят на Николаев - разрушено здание ОГА

21-03-2022, 13:04

В Киеве и области усиливают комендантский час с 21 марта

21-03-2022, 12:46

Российские корабли обстреляли утром Одессу - повреждено несколько домов

19-03-2022, 09:18

Укрпошта доставила в Україну гуманітарну допомогу від США на $2 млн

18-03-2022, 14:02

Поврежденные после обстрела российскими оккупантами жилые дома в Подольском районе Киева - видео

18-03-2022, 13:55

Ирина Верещук: «Сотрудничество с оккупационным режимом, безусловно, будет иметь уголовные последствия!»

18-03-2022, 13:50

Лампы Эдисона: свет в стиле ретро

18-03-2022, 11:20

Ворог перегруповується і посилює артобстріли. ЗСУ вдало контратакує: аналіз ситуації на 18 березня

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 