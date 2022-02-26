В Луганской области возобновлены выплаты по больничным: более 5,5 тысяч человек получат деньги уже в апреле

Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Луганской области начало оплачивать больничные.

Из-за активной фазы российской войны против Украины более месяца областной Фонд социального страхования не обрабатывал заявления-расчеты от работодателей.

В настоящее время Кабмин ввел специальный механизм централизованного начисления и выплаты денежных пособий, льгот и субсидий для регионов, где органы социальной защиты населения не могут работать. Для Луганской области поступил первый транш социальных выплат.

По состоянию на 05 апреля 2022 профинансированы заявления-расчеты страхователей области, которые были приняты от работодателей 07 февраля текущего года.

Следует отметить, что перед началом российского вторжения, 23 февраля, были профинансированы заявки за 27 января.

Также в течение недели будут профинансированы заявления-расчеты, принятые с 8 по 21 февраля 2022 года. Таким образом, выплаты по больничным получат 5548 человек на общую сумму 11 млн 390 тыс. гривен.

В связи с техническими ограничениями и невозможностью работников попасть на рабочие места, страхователям рекомендовано заключить Договор для представления электронных документов в Фонд социального страхования Украины.

Скан-копии подписанного Договора для представления электронных документов в Фонд социального страхования Украины, заверенные печатью, следует отправлять по электронному адресу управления mz.lg@fssu.gov.ua.