РФ систематически совершает 7 типов военных преступлений: итог 30 дней полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения в Украину военные Российской Федерации систематически совершают 7 типов военных преступлений. Об этом говорится в дайджесте нарушений, подготовленном правозащитниками ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив».

Проанализировав события последних недель правозащитники делают вывод, что военные РФ на территории Украины систематически совершали такие международные правонарушения как:

нарушение принципа различения и приступы неизбирательного характера (пример: ракетно-бомбовый удар по зданию Драмтеатра в окруженном Мариуполе); нападения на объекты, находящиеся под особой защитой (пример: обстрел территории ПАО «Сумыхимпром» и повреждение резервуара с аммиаком); уничтожение и захват имущества, разграбление (пример: разграбление россиянами историко-культурного музея-заповедника «Усадьба Попова» в Васильевском районе Запорожской области); использование голода как способа ведения войны и ограничения доступа к гуманитарной помощи (пример: блокада российскими войсками г. Мариуполя, в котором могут находиться около 300–400 тыс. гражданского населения); депортация и принудительное перемещение гражданского населения оккупированной территории (пример: вывоз нескольких тысяч мариупольцев российскими военными на территорию РФ); сексуальное насилие (факты изнасилований зафиксированы в Киевской, Херсонской, Запорожской областях); принудительные исчезновения и произвольное лишение свободы (пример: задержание россиянами секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева).

Правозащитники фиксируют сотни подобных нарушений МГП, которые согласно международному праву квалифицируются как военные преступления.

Эти преступления совершаются оккупантами в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Гостомеле, Ворзеле, Северодонецке, Рубежном и т.д.

Более детально правозащитники описали преступления РФ в дайджесте, опубликованном на сайте .



