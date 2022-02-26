РФ систематически совершает 7 типов военных преступлений: итог 30 дней полномасштабной войны

РФ систематически совершает 7 типов военных преступлений: итог 30 дней полномасштабной войныВчера, 14:31
С начала полномасштабного вторжения в Украину военные Российской Федерации систематически совершают 7 типов военных преступлений. Об этом говорится в дайджесте нарушений, подготовленном правозащитниками ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив».
Проанализировав события последних недель правозащитники делают вывод, что военные РФ на территории Украины систематически совершали такие международные правонарушения как:
- нарушение принципа различения и приступы неизбирательного характера (пример: ракетно-бомбовый удар по зданию Драмтеатра в окруженном Мариуполе);
- нападения на объекты, находящиеся под особой защитой (пример: обстрел территории ПАО «Сумыхимпром» и повреждение резервуара с аммиаком);
- уничтожение и захват имущества, разграбление (пример: разграбление россиянами историко-культурного музея-заповедника «Усадьба Попова» в Васильевском районе Запорожской области);
- использование голода как способа ведения войны и ограничения доступа к гуманитарной помощи (пример: блокада российскими войсками г. Мариуполя, в котором могут находиться около 300–400 тыс. гражданского населения);
- депортация и принудительное перемещение гражданского населения оккупированной территории (пример: вывоз нескольких тысяч мариупольцев российскими военными на территорию РФ);
- сексуальное насилие (факты изнасилований зафиксированы в Киевской, Херсонской, Запорожской областях);
- принудительные исчезновения и произвольное лишение свободы (пример: задержание россиянами секретаря горсовета Новой Каховки Дмитрия Васильева).
Правозащитники фиксируют сотни подобных нарушений МГП, которые согласно международному праву квалифицируются как военные преступления.
Эти преступления совершаются оккупантами в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Гостомеле, Ворзеле, Северодонецке, Рубежном и т.д.
Более детально правозащитники описали преступления РФ в дайджесте, опубликованном на сайте.