Где в Украине купить L-тироксин - разъяснение МОЗ

В аптеки Украины поступила новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии. По информации министерства охраны здоровья, в Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от Берлин-Хеми.

В украинские аптеки начали отгружать левотироксин в дозировках:

L-тироксин в дозировке 50 мг – 59 760 упаковок,

L-тироксин в дозировке 75 мг – 35 748 упаковок,

L-тироксин в дозировке 100 мг – 75 568 упаковок,

L-тироксин в дозировке 125 мг – 27 060 упаковок,

L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.

Вместе с тем дистрибьюторами из складов компании «АСИНО» в аптечные заведения осуществляется доставка препарата «Эутирокс», который также содержит действующее вещество левотироксин.

Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса tabletki.ua .