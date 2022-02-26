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Погибших в Луганской области медиков наградили медалями «За врятоване життя»

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

Владимир Зеленский присвоил государственные награды трем медицинским работникам Луганской области, погибшим при спасении людей.
Указом Президента Украины № 166/2022 от 24 марта 2022 года «О награждении государственными наградами Украины» награждены многие врачи.

«За личное мужество и самоотверженность, весомый вклад в обеспечение предоставления высококвалифицированной медицинской помощи в условиях вооруженной агрессии, оказанной российской федерацией против Украины», - говорится в документе.

Трое медицинских работников Луганской области награждены посмертно.

Медалью «За врятоване життя» отмечены:

  • Половиченко Сергея Александровича (посмертно) – врача-реаниматолога Луганского областного клинического онкологического диспансера;
  • Движение Валентину Петровну (посмертно) - санитарку Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области;
  • Слепцова Виктора Дмитриевича (посмертно) – водителя бригады экстренной медицинской помощи Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области.

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Погибших в Луганской области медиков наградили медалями «За врятоване життя»

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