Погибших в Луганской области медиков наградили медалями «За врятоване життя»

Владимир Зеленский присвоил государственные награды трем медицинским работникам Луганской области, погибшим при спасении людей.

Указом Президента Украины № 166/2022 от 24 марта 2022 года «О награждении государственными наградами Украины» награждены многие врачи.

«За личное мужество и самоотверженность, весомый вклад в обеспечение предоставления высококвалифицированной медицинской помощи в условиях вооруженной агрессии, оказанной российской федерацией против Украины», - говорится в документе.

Трое медицинских работников Луганской области награждены посмертно.

Медалью «За врятоване життя» отмечены: