Погибших в Луганской области медиков наградили медалями «За врятоване життя»Сегодня, 12:53
Владимир Зеленский присвоил государственные награды трем медицинским работникам Луганской области, погибшим при спасении людей.
Указом Президента Украины № 166/2022 от 24 марта 2022 года «О награждении государственными наградами Украины» награждены многие врачи.
«За личное мужество и самоотверженность, весомый вклад в обеспечение предоставления высококвалифицированной медицинской помощи в условиях вооруженной агрессии, оказанной российской федерацией против Украины», - говорится в документе.
Трое медицинских работников Луганской области награждены посмертно.
Медалью «За врятоване життя» отмечены:
- Половиченко Сергея Александровича (посмертно) – врача-реаниматолога Луганского областного клинического онкологического диспансера;
- Движение Валентину Петровну (посмертно) - санитарку Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области;
- Слепцова Виктора Дмитриевича (посмертно) – водителя бригады экстренной медицинской помощи Северодонецкой городской многопрофильной больницы Луганской области.