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В порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль - видео

Вчера, 08:42 citynews.net.ua | Напечатать

В порту оккупированного российскими захватчиками Бердянска уничтожен большой транспортный корабль армии РФ Орск.

На видео, предоставленном Военно-морскими силами Украины, видно мощный взрыв у причалов порта и горящий российский транспортник.

Всего для захвата Бердянска и попытки оккупации Украины, российские нацисты пригнали 10 транспортных кораблей с техникой и живой силой.

По предварительной информации, взывом повреждены еще 2 транспортных корабля на которых возник пожар.



Теги: ВСУ Бердянск

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