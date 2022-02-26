В порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль - видео

В порту оккупированного российскими захватчиками Бердянска уничтожен большой транспортный корабль армии РФ Орск.

На видео, предоставленном Военно-морскими силами Украины, видно мощный взрыв у причалов порта и горящий российский транспортник.

Всего для захвата Бердянска и попытки оккупации Украины, российские нацисты пригнали 10 транспортных кораблей с техникой и живой силой.

По предварительной информации, взывом повреждены еще 2 транспортных корабля на которых возник пожар.