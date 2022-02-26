Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи в Украину из-за границы

Во вторник, 22 марта, на заседании Кабинет Министров Украины принял решение об упрощении ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Согласно принятому постановлению для ввоза гуманитарной помощи с 23 марта нужен только один документ — заполняемая на таможне декларация.

Также правительство отменило список товаров, которые признавались гуманитарной помощью. Это означает, что можно ввезти все легальные товары, которые направляются в Украину в качестве гуманитарной помощи, без каких-либо ограничений. Теперь не нужно получать справки от ВГА или других органов власти, чтобы ввести гуманитарный груз.

«Для ввоза гуманитарной помощи нужен только один документ — декларация, которая заполняется очень быстро. Отмечаем отправителя, получателя, фактическое место разгрузки, вид помощи. Это все. Если это гуманитарная помощь государству Украина, то направить его можно на ОГА или на профильное министерство. Если конкретному сообществу указывайте его получателем и везите тому, кому эта помощь предназначена», — отметил Премьер-министр Денис Шмигаль на своей странице.

«Спасибо членам Правительства за принятое очень важное решение об упрощении ввоза в Украину гуманитарной помощи из-за границы. Минветеранов также благодарит всех наших международных партнеров и волонтеров за помощь Украинскому народу. Победим вместе!» — отметила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

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