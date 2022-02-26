В Луганскую область доставили гуманитарную помощь

В Луганскую область смогли доставить рекордное количество гуманитарной помощи для мирных жителей.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сегодня в Северодонецке разгружают автомобили с продуктами питания и лекарствами.

По словам Гайдая, прибыло рекордное количество гуманитарного груза - пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько легковых автомобилей, в итоге - 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены.

Завтра продукты питания и лекарства попробуют развести в наиболее пострадавшие от российских обстрелов населенные пункты - Попасную, Рубежное, Кременную, Горское, Лисичанск и многие другие.

Так же, завтра в Луганской области ожидается прибытие вагонов с гуманитарной помощью по железной дороге.