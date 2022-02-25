5 полицейских Луганской области подозреваются в коллаборационной деятельности

Луганская областная прокуратура выявила пять работников полиции, которых обосновано подозревают в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в начале марта 2022 г. сотрудники полиции прошли собеседование с представителями «ЛНР» оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе «трудоустройства» подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды вновь незаконных «структур» и присягнули на верность самопровозглашенной «Луганской народной республике».

Таким образом, они добровольно заняли должности «работников милиции» так называемых «Старобельского, Новоайдарского и Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР».

Решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемых с целью повода в порядке ст. 615 УПК РФ.