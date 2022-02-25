Бывший топ-чиновник фонда госимущества передавал российским военным и боевикам в Луганск информацию про ВСУ

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – чиновник во время войны передавал российским оккупантам в Луганск и Донецк данные о размещении военных и техники ВСУ.

Как сообщил Офис генпрокурора, бывший первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны.

Экс-чиновник с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам "ДНР/ЛНР" данные о местоположениях личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Задержанный имел военное образование и отдавал себе отчет, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемый был задержан. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

Мужу сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).